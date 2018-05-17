Стыковые матчи за право сыграть в РФПЛ в сезоне 18/19: "Енисей" принимает "Анжи"

"Енисей" – "Анжи"

Стадион: "Футбол-Арена Енисей".

Начало матча: 15:00

Арбитр: Михаил Вилков

Для всех команд РФПЛ начался период каникул, одни игроки будут готовиться к ЧМ-2018, другие – поедут в отпуск. Лишь два клуба еще продолжают борьбу, "Анжи" и "Амкар" сыграют в стыках с представителями ФНЛ. Махачкалинцам предстоит слетать в далекий Красноярск на матч против "Енисея", эта игра будет проходить в манеже, что может дать дополнительное преимущество хозяевам. Стоит сказать, что другой представитель ФНЛ "Тамбов" также свой матч сыграет в манеже. Если взглянуть на то, что на календаре середина мая, ситуация выглядит смешной. Команды рвутся в РФПЛ, но у них нет нормальных стадионов, на которых можно было бы играть в футбол. Стадион "Центральный" в Красноярске сейчас реконструируют к Универсиаде-2019, к новому сезону, который стартует уже летом, завершить работы не успеют, руководству клуба придется озаботиться тем, где будет играть команда, если пройдет "Анжи". Даже эту игру вполне можно было бы провести в нормальных условиях, но Лига разрешила играть в манеже.

"Енисей" весь сезон лидировал, все ожидали, что он выйдет в РФПЛ напрямую, но на концовку команду Аленичева не хватило. Спад начался в конце марта, когда клуб проиграл "Ротору" и "Кубани", затем в апреле в важнейшей игре "Енисей" уступил самарским "Крыльям", а в 35 туре красноярцы проиграли "Химкам" и потеряли лидерство, слетев сразу на третье место. Подняться в зону прямого выхода им уже не удалось.

В прошлом сезоне "Енисей" уже играл в стыках, команда из Красноярска выиграла первый домашний матч у тульского "Арсенала" 2:1, но затем проиграла ответную игру со счетом 0:1. Благодаря выездному голу "Арсенал" остался в вышке и в этом сезоне удивил всех специалистов своей игрой. "Енисей" попытается не повторить ошибок прошлого сезона.

"Анжи" уже играл в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ, в 2016 году махачкалинцы оказались сильнее "Волгаря". В этом сезоне "Анжи" долгое время боролся с "Тосно" за 14 место, в итоге обладатель Кубка России не сумел должным образом провести концовку чемпионата и вылетел напрямую, однако и "Анжи" совсем не впечатлял.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой шесть игр: одна победа у "Енисея", три - у "Анжи", две ничьи.

Стыковые матчи проводятся с 2012 года, за это время представители ФНЛ побеждали 4 раза. "Уфа" и "Торпедо" вышли в РФПЛ в 2014 году, выбив "Томь" и Крылья Советов". В 2016 "Томь" проделала обратный финт, обыграв "Кубань", а в прошлом году "СКА-Хабаровск" оказался сильнее "Оренбурга".

"Анжи" проиграл 5 последних матчей в РФПЛ.

Ориентировочные составы:

"Енисей": Филиппов, Жиров, Новиков, Фатуллаев, Чичерин, Семакин, Харитонов, Ломакин, Сердеров, Кутьин, Обрадович.

"Анжи": Будаков, Яковлев, Самарджич, Армаш, Мусалов, Антон, Тетрашвили, Хамданов, Лескано, Хубулов, Прудников.

Прогноз на матч "Енисей" – "Анжи"

У хозяев небольшое преимущество из-за своего поля, если "Енисей" хочет выйти в РФПЛ, ему нужно побеждать в Красноярске, желательно не пропускать.

Букмекеры предлагают на победу Енисея коэффициент 2.40, на "Анжи" – 3.30, на ничью – 3.15.

Вячеслав Горбачев

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