Стыковые матчи за право сыграть в РФПЛ в сезоне 18/19: "Енисей" принимает "Анжи"
"Енисей" – "Анжи"
Стадион: "Футбол-Арена Енисей".
Начало матча: 15:00
Арбитр: Михаил Вилков
Для всех команд РФПЛ начался период каникул, одни игроки будут готовиться к ЧМ-2018, другие – поедут в отпуск. Лишь два клуба еще продолжают борьбу, "Анжи" и "Амкар" сыграют в стыках с представителями ФНЛ. Махачкалинцам предстоит слетать в далекий Красноярск на матч против "Енисея", эта игра будет проходить в манеже, что может дать дополнительное преимущество хозяевам. Стоит сказать, что другой представитель ФНЛ "Тамбов" также свой матч сыграет в манеже. Если взглянуть на то, что на календаре середина мая, ситуация выглядит смешной. Команды рвутся в РФПЛ, но у них нет нормальных стадионов, на которых можно было бы играть в футбол. Стадион "Центральный" в Красноярске сейчас реконструируют к Универсиаде-2019, к новому сезону, который стартует уже летом, завершить работы не успеют, руководству клуба придется озаботиться тем, где будет играть команда, если пройдет "Анжи". Даже эту игру вполне можно было бы провести в нормальных условиях, но Лига разрешила играть в манеже.
"Енисей" весь сезон лидировал, все ожидали, что он выйдет в РФПЛ напрямую, но на концовку команду Аленичева не хватило. Спад начался в конце марта, когда клуб проиграл "Ротору" и "Кубани", затем в апреле в важнейшей игре "Енисей" уступил самарским "Крыльям", а в 35 туре красноярцы проиграли "Химкам" и потеряли лидерство, слетев сразу на третье место. Подняться в зону прямого выхода им уже не удалось.
В прошлом сезоне "Енисей" уже играл в стыках, команда из Красноярска выиграла первый домашний матч у тульского "Арсенала" 2:1, но затем проиграла ответную игру со счетом 0:1. Благодаря выездному голу "Арсенал" остался в вышке и в этом сезоне удивил всех специалистов своей игрой. "Енисей" попытается не повторить ошибок прошлого сезона.
"Анжи" уже играл в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ, в 2016 году махачкалинцы оказались сильнее "Волгаря". В этом сезоне "Анжи" долгое время боролся с "Тосно" за 14 место, в итоге обладатель Кубка России не сумел должным образом провести концовку чемпионата и вылетел напрямую, однако и "Анжи" совсем не впечатлял.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой шесть игр: одна победа у "Енисея", три - у "Анжи", две ничьи.
Стыковые матчи проводятся с 2012 года, за это время представители ФНЛ побеждали 4 раза. "Уфа" и "Торпедо" вышли в РФПЛ в 2014 году, выбив "Томь" и Крылья Советов". В 2016 "Томь" проделала обратный финт, обыграв "Кубань", а в прошлом году "СКА-Хабаровск" оказался сильнее "Оренбурга".
"Анжи" проиграл 5 последних матчей в РФПЛ.
Ориентировочные составы:
"Енисей": Филиппов, Жиров, Новиков, Фатуллаев, Чичерин, Семакин, Харитонов, Ломакин, Сердеров, Кутьин, Обрадович.
"Анжи": Будаков, Яковлев, Самарджич, Армаш, Мусалов, Антон, Тетрашвили, Хамданов, Лескано, Хубулов, Прудников.
Прогноз на матч "Енисей" – "Анжи"
У хозяев небольшое преимущество из-за своего поля, если "Енисей" хочет выйти в РФПЛ, ему нужно побеждать в Красноярске, желательно не пропускать.
Букмекеры предлагают на победу Енисея коэффициент 2.40, на "Анжи" – 3.30, на ничью – 3.15.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13