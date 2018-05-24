Стыковые матчи за право выступать в УПЛ: "Звезда" сыграла вничью с "Десной", "Черноморец" одолел "Полтаву"

В среду состоялись два стыковых матча за право выступать в украинской Премьер-лиге.

"Звезда" - "Десна" - 1:1

Голы: Волков, 32 - 0:1, Фаворов, 77 (автогол) - 1:1.



"Черноморец" - "Полтава" - 1:0

Гол: Ковалец, 37 - 1:0.

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