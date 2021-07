Стюард перепутала Бонуччи с болельщиком, пытающимся выбежать на поле (видео)

Фото: твиттер УЕФА

Забавный эпизод произошел после полуфинала Евро-2020 Италия - Испания (1:1, по пенальти - 4:2).

После финального свистка защитник итальянцев Леонардо Бонуччи подошел к трибуне, чтобы отпраздновать победу вместе с фанатами. Однако при попытке вернуться на поле его начала останавливать стюард, приняв за болельщика.

That moment when a steward thought Leonardo Bonucci was a fan trying to enter the pitch #ITAESP #EURO2020 pic.twitter.com/nSfoLJsGVH