Стюард серьезно пострадал в результате удара игрока "Интера"
Стюард матча 31-го тура чемпионата Италии "Торино" – "Интер" перенес операцию из-за попадания мячом, сообщает Sport Mediaset.
25-летнему стюарду пришлось удалить селезенку, после того, как в него попал мячом полузащитник миланской команды Антонио Кандрева, наносивший удар со штрафного.
Молодой человек не мог увернуться от мяча, так как в момент удара наблюдал за трибунами, находясь спиной к воротам.
Несмотря на травму он сумел отработать матч до конца.
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