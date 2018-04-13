Стюард серьезно пострадал в результате удара игрока "Интера"

Стюард матча 31-го тура чемпионата Италии "Торино" – "Интер" перенес операцию из-за попадания мячом, сообщает Sport Mediaset.

25-летнему стюарду пришлось удалить селезенку, после того, как в него попал мячом полузащитник миланской команды Антонио Кандрева, наносивший удар со штрафного.

Молодой человек не мог увернуться от мяча, так как в момент удара наблюдал за трибунами, находясь спиной к воротам.

Несмотря на травму он сумел отработать матч до конца.

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