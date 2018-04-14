Стюарду, которого травмировал Кандрева, удалили селезенку

Стюарду матча 31-го тура чемпионата Италии между "Торино" и "Интером" удалили селезёнку.

Молодой человек был прооперирован после того, как хавбек миланского клуба Антонио Кандрева попал мячом ему спину.

Несмотря на боль, стюард доработал матч до конца и только по его завершении узнал о серьёзности полученных повреждений.

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