Стюарду, которого травмировал Кандрева, удалили селезенку

Теги интер миланантонио кандрева

Стюарду, которого травмировал Кандрева, удалили селезенкуСтюарду матча 31-го тура чемпионата Италии между "Торино" и "Интером" удалили селезёнку.

Молодой человек был прооперирован после того, как хавбек миланского клуба Антонио Кандрева попал мячом ему спину.

Несмотря на боль, стюард доработал матч до конца и только по его завершении узнал о серьёзности полученных повреждений.

Читайте: Кандрева в январе был близок к переходу в клуб АПЛ | http://soccernews.ru

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