Стюринг возглавил "Витесс"

Эдвард Стюринг возглавил голландский "Витесс". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отметим, что ранее 56-летний тренер уже работал в клубе в сезоне-2017/18, но в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Стюрринг также играл за "Витесс" на протяжении девяти сезонов.

Ранее голландским клубом руководил российский специалист Леонид Слуцкий, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

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