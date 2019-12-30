Стюринг возглавил "Витесс"

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Стюринг возглавил "Витесс"

Эдвард Стюринг возглавил голландский "Витесс". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отметим, что ранее 56-летний тренер уже работал в клубе в сезоне-2017/18, но в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Стюрринг также играл за "Витесс" на протяжении девяти сезонов. 

Ранее голландским клубом руководил российский специалист Леонид Слуцкий, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

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