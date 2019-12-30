Стюринг возглавил "Витесс"
Эдвард Стюринг возглавил голландский "Витесс". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Отметим, что ранее 56-летний тренер уже работал в клубе в сезоне-2017/18, но в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
Стюрринг также играл за "Витесс" на протяжении девяти сезонов.
Ранее голландским клубом руководил российский специалист Леонид Слуцкий, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.
А еще: Защитник "Витесса" Кларк может перейти в "Ливерпуль"| http://soccernews.ru
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