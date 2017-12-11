Суарес: "Алькасер очень важен для "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес расхвалил своего партнёра по атаке Пако Алькасера.

В игре с "Виьярреалом" (2:0) уругваец отметился голом с передачи Алькасера.

"Пако готов помогать команде. Сегодня он показал, насколько важен для "Барселоны", — сказал Суарес.

В этом сезоне Алькасер принял участие в семи матчах национального первенства, забив два гола и отдав две результативные передачи. | http://soccernews.ru