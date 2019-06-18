Суарес: "Барселоне" нужны молодые игроки для будущего"



Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал информацию о том, что каталонский клуб может купить форварда в летнее трансферное окно.

"В "Барселоне" каждый футболист должен быть готов к конкуренции. Это хорошо, так как наша общая цель - помогать "Барселоне". Конечно, я не говорю клубу, кого покупать или не покупать. Я считаю, что клубу нужно купить молодого нападающего в ближайшие годы. В январе мне будет 33 года, мое время проходит. "Барселоне" нужны молодые игроки для будущего", - приводит слова Суареса Marca.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет купить 28-летнего нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

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