Суарес близок к переходу в "Ювентус". Он успешно сдал экзамен по итальянскому языку
Форвард "Барселоны" Луис Суарес близок к переходу в туринский "Ювентус", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, футболист успешно сдал экзамен по итальянскому языку. Ему был присвоен уровень B1 (этот уровень позволяет понимать и говорить на языке).
За один час Суарес сдал устный тест, а также написал его письменную часть.
Напомним, чтобы футболист стал игроком "Ювентуса", ему необходимо получить паспорт гражданина Евросоюза.
Ранее сообщалось, что трансфер Суареса в "старую сеньору" на грани срыва из-за того, что он не успеет оформить необходимые документы.
А еще: Луис Суарес рассматривает три варианта продолжения карьеры | http://soccernews.ru
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|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
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|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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