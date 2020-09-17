Суарес близок к переходу в "Ювентус". Он успешно сдал экзамен по итальянскому языку

Форвард "Барселоны" Луис Суарес близок к переходу в туринский "Ювентус", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, футболист успешно сдал экзамен по итальянскому языку. Ему был присвоен уровень B1 (этот уровень позволяет понимать и говорить на языке).

За один час Суарес сдал устный тест, а также написал его письменную часть.

Напомним, чтобы футболист стал игроком "Ювентуса", ему необходимо получить паспорт гражданина Евросоюза.

Ранее сообщалось, что трансфер Суареса в "старую сеньору" на грани срыва из-за того, что он не успеет оформить необходимые документы.

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