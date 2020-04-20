Суарес близок к возвращению в строй

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может вернуться на поле, когда возобновится сезон, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, уругвайский форвард восстановился после травмы и готов приступить к тренировкам в общей группе.

Напомним, что уругваец пропустил около трех месяцев из-за операции на колене.

В нынешнем сезоне 33-летний Суарес провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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