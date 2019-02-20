Суарес более суток не забивает в гостевых матчах Лиги Чемпионов
Форвард "Барселоны" Луис Суарес демонстрирует удручающую статистику в Лиге Чемпионов за пределами "Камп Ноу".
Как сообщает Opta, безголевая серия уругвайца в гостевых матчах ЛЧ уже преодолела отметку в 24 часа.
В последний раз бомбардир "сине-гранатовых" забивал на выезде в самом престижном еврокубковом турнире 16 сентября 2015 года.
В текущем сезоне 32-летний Суарес сыграл за "Барселону" 33 матча, забил 16 голов и сделал 8 ассистов.
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