Суарес более суток не забивает в гостевых матчах Лиги Чемпионов

Форвард "Барселоны" Луис Суарес демонстрирует удручающую статистику в Лиге Чемпионов за пределами "Камп Ноу".

Как сообщает Opta, безголевая серия уругвайца в гостевых матчах ЛЧ уже преодолела отметку в 24 часа.

В последний раз бомбардир "сине-гранатовых" забивал на выезде в самом престижном еврокубковом турнире 16 сентября 2015 года.

В текущем сезоне 32-летний Суарес сыграл за "Барселону" 33 матча, забил 16 голов и сделал 8 ассистов.

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