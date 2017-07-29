Суарес: "Будет обидно, если Неймар уйдёт из "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес высказался о возможном уходе своего партнёра по команде Неймара в ПСЖ.

"Будет обидно, если Неймар уйдёт из "Барселоны". Но это не повлияет на наше отношение к нему. Все мы хотим, чтобы он остался. Неймар входит в тройку лучших игроков мира, поэтому он необходим нам" - цитирует Суареса Goal.com.

Напомним, что ПСЖ может купить Неймара за 222 миллиона евро.

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