Суарес дал совет Месси по его будущему

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес выразил мнение, что его другу - аргентинскому форварду "Барселоны" Лионелю Месси стоит остаться в каталонском клубе.

"Как друг Месси, я был бы рад, если бы он остался в "Барселоне". Я бы посоветовал ему именно это. Впрочем, он пока ничего не говорил мне о своем будущем", - приводит слова Суареса Cope.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает в конце июня и он станет свободным агентом. Интерес к форварду проявляют ПСЖ и "Манчестер Сити".

В завершившемся сезоне Месси провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.

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