Суарес: "Дни после поражения от "Ливерпуля" в ЛЧ были самыми худшими в карьере"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что чувствовал после поражения своей команды в матче 1/2 финала Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:4) и вылета из турнира.

"Дни после поражения были самыми худшими в моей карьере наряду с ЧМ-2014, я хотел исчезнуть.

Мне не хотелось идти с детьми в школу, так как все могли меня увидеть, что я плохо себя чувствую. Это было очень трудно.

Я не думал, что "Ливерпуль" сможет отыграться. Мы думали, что сможем забить несколько раз, но мы нервничали, делали глупые пасы", - сказал Суарес.

Напомним, "Барселона" проиграла "Ливерпулю" (3:4) в лиге чемпионов по итогам двух матчей и вылетела из Лиги чемпионов.

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