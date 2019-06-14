Суарес: "Дни после поражения от "Ливерпуля" в ЛЧ были самыми худшими в карьере"

Теги барселоналуис суаресливерпуль

Суарес: "Дни после поражения от "Ливерпуля" в ЛЧ были самыми худшими в карьере"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что чувствовал после поражения своей команды в матче 1/2 финала Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:4) и вылета из турнира. 

"Дни после поражения были самыми худшими в моей карьере наряду с ЧМ-2014, я хотел исчезнуть.

Мне не хотелось идти с детьми в школу, так как все могли меня увидеть, что я плохо себя чувствую. Это было очень трудно.

Я не думал, что "Ливерпуль" сможет отыграться. Мы думали, что сможем забить несколько раз, но мы нервничали, делали глупые пасы", - сказал Суарес.

Напомним, "Барселона" проиграла "Ливерпулю" (3:4) в лиге чемпионов по итогам двух матчей и вылетела из Лиги чемпионов.

Не пропустите: Суарес рассказал, что они с Месси поддержали Неймара| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гончаренко отказался возглавлять сборную Белоруссии

Гончаренко отказался возглавлять сборную Белоруссии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов