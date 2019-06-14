Суарес: "Дни после поражения от "Ливерпуля" в ЛЧ были самыми худшими в карьере"
Форвард "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что чувствовал после поражения своей команды в матче 1/2 финала Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:4) и вылета из турнира.
"Дни после поражения были самыми худшими в моей карьере наряду с ЧМ-2014, я хотел исчезнуть.
Мне не хотелось идти с детьми в школу, так как все могли меня увидеть, что я плохо себя чувствую. Это было очень трудно.
Я не думал, что "Ливерпуль" сможет отыграться. Мы думали, что сможем забить несколько раз, но мы нервничали, делали глупые пасы", - сказал Суарес.
Напомним, "Барселона" проиграла "Ливерпулю" (3:4) в лиге чемпионов по итогам двух матчей и вылетела из Лиги чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32