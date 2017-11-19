Суарес догнал Клюйверта по числу голов в Примере

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Суарес догнал Клюйверта по числу голов в Примере

Форвард "Барселоны" Луис Суарес оформил дубль в матче 12-го тура Примеры против "Леганеса".

Теперь в активе 30-летнего уругвайца 90 голов в рамках чемпионата Испании.

Как сообщает Bleacher Report, Суарес догнал по числу голов в Ла Лиге экс-нападающего каталонской команды Патрика Клюйверта. | http://soccernews.ru

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