Суарес догнал Клюйверта по числу голов в Примере

Форвард "Барселоны" Луис Суарес оформил дубль в матче 12-го тура Примеры против "Леганеса".

Теперь в активе 30-летнего уругвайца 90 голов в рамках чемпионата Испании.

Как сообщает Bleacher Report, Суарес догнал по числу голов в Ла Лиге экс-нападающего каталонской команды Патрика Клюйверта. | http://soccernews.ru