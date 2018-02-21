Суарес еще на тайм продлил свою рекордную безголевую серию в ЛЧ

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес еще на тайм продлил свою рекордную безголевую серию в Лиге Чемпионов.

Так, к своей 791-й "засушливой" минуте уругвайский бомбардир добавил треть часа в первом матче 1/8 финала турнира против лондонского "Челси", который в эти минуты проходит на "Стэмфорд Бридж". В итоге его антирекорд увеличился до 836 минут.

Напомним, в первом тайме матча против "Челси" "Барселона" не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. | soccernews.ru