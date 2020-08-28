Суарес готов расторгнуть контракт с "Барселоной", но при одном условии

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес назвал клубу своё требование для досрочного прекращения сотрудничества.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, звёздный уругваец готов уйти из команды, если ему выплатят компенсацию за расторжение контракта.

33-летний футболист рассчитывает получить от "Барсы" 25 миллионов евро, несмотря на то, что соглашение между сторонами истекает менее чем через год.

Суарес выступает за "сине-гранатовых" с 2014 года, сыграл 283 матча, забил 198 голов и сделал 109 ассистов.

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