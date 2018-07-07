Суарес: "Гризманн – француз, и он не знает, как это быть уругвайцем"

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес дал оценку поступку форварда сборной Франции Антуана Гризманна, который не стал праздновать гол в ворота уругвайцев в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:0).

Напомним, что француз имеет корни в этой южноамериканской стране.

"Гризманн – француз, и он не знает, как это быть уругвайцем.

Он не знает, кто мы, и что должны сделать, чтобы добиться успеха в футболе. Ему нравятся наши привычки, он может говорить на одном языке с нами, но чувствуем мы по-другому", – сказал Суарес.

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