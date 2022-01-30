Суарес хочет остаться в "Атлетико", но не входит в планы клуба

Теги луис суаресатлетико мадрид

Суарес хочет остаться в "Атлетико", но не входит в планы клуба

Фото: инстаграм Суареса\Автор неизвестен

Будущее уругвайского нападающего "Атлетико" Мадрид Луиса Суареса остается неопределенным.

Как сообщает издание Marca, окончательное решение о будущем форварда будет принято летом. Сам Суарес в случае попадания сборной Уругвая на чемпионат мира-2022 хотел бы продлить соглашение с "матрасниками" еще на год.

По информации источника, "Атлетико" в свою очередь намерен решать этот вопрос исходя из уровня игры, который покажет Суарес во второй части сезона.

Такое объяснение главный тренер Диего Симеоне предложил и самому Луису.

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий сыграл в 20 матчах Ла Лиги, в которых забил 7 голов.

Также не пропустите: Рамос не смог завершить тренировку из-за мышечного дискомфорта. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" договорилась с Обамеянгом

"Барселона" договорилась с Обамеянгом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов