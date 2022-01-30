Суарес хочет остаться в "Атлетико", но не входит в планы клуба

Фото: инстаграм Суареса\Автор неизвестен

Будущее уругвайского нападающего "Атлетико" Мадрид Луиса Суареса остается неопределенным.

Как сообщает издание Marca, окончательное решение о будущем форварда будет принято летом. Сам Суарес в случае попадания сборной Уругвая на чемпионат мира-2022 хотел бы продлить соглашение с "матрасниками" еще на год.

По информации источника, "Атлетико" в свою очередь намерен решать этот вопрос исходя из уровня игры, который покажет Суарес во второй части сезона.

Такое объяснение главный тренер Диего Симеоне предложил и самому Луису.

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий сыграл в 20 матчах Ла Лиги, в которых забил 7 голов.

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