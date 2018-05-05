Суарес хочет видеть Гризманна в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес признал, что хотел бы видеть в команде форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, что каталонцы активно проявляют интерес к игроку сборной Франции.

"Было бы приятно увидеть Гризмана в "Барсе". Он отличный игрок, как и Дембеле с Коутинью. Он может играть еще много лет на высоком уровне. Не думаю, что он придет, чтобы занять чье-то место, но у него есть амбиции выигрывать трофеи", - отметил он.

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