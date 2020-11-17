Суарес хотел играть за "Барселону" до 37 лет

Уругвайский нападающий Луис Суарес просил у "Барселоны" новый контракт, рассчитанный на четыре года, утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, звёздный футболист рассчитывал выступать за "сине-гранатовых" до 37 лет, но клуб ему отказал, ссылаясь на факторы возраста и падающей результативности.

В итоге форвард покинул "Барсу" в сентябре и заключил двухлетнее соглашение с мадридским "Атлетико".

Суарес защищал цвета "блауграны" на протяжении шести сезонов, сыграл 283 матча, забил 195 голов и сделал 113 ассистов.

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