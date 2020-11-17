Суарес хотел играть за "Барселону" до 37 лет

Теги атлетико мадридбарселоналуис суарес

Суарес хотел играть за "Барселону" до 37 лет

Уругвайский нападающий Луис Суарес просил у "Барселоны" новый контракт, рассчитанный на четыре года, утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, звёздный футболист рассчитывал выступать за "сине-гранатовых" до 37 лет, но клуб ему отказал, ссылаясь на факторы возраста и падающей результативности.

В итоге форвард покинул "Барсу" в сентябре и заключил двухлетнее соглашение с мадридским "Атлетико".

Суарес защищал цвета "блауграны" на протяжении шести сезонов, сыграл 283 матча, забил 195 голов и сделал 113 ассистов.

Не пропустите: Суарес пропустит матчи с "Барселоной" и "Локомотивом" из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Горан Пандев настолько крут, что в 37 лет добыл для Северной Македонии путевку на Евро: вспоминаем 9 интересных фактов из карьеры нападающего

Горан Пандев настолько крут, что в 37 лет добыл для Северной Македонии путевку на Евро: вспоминаем 9 интересных фактов из карьеры нападающего

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов