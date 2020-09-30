Суарес и Фати поборются за звание лучшего игрока чемпионата Испании в сентябре

Бывший нападающий "Барселоны" Луис Суарес, выступающий за мадридский "Атлетико", а также форвард каталонского клуба Ансу Фати, вошли в число претендентов на звание лучшего игрока чемпионата Испании в сентябре.

Суарес и Фати провели по одному матчу в Ла Лиге и забили по два мяча.

Остальными претендентами на награду являются: Яго Аспас ("Сельта" - 3 гола), Серхио Каналес ("Бетис" - 2 голевые передачи), Микель Мерино ("Реал Сосьедад" - 2 голевые передачи), Хосе Луис Моралес ("Леванте" - 3 мяча, 1 голевая передача), Луис Милья ("Гранада" - 1 гол).

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