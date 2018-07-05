Суарес и Хименес стали победителями картежного турнира среди игроков сборной Уругвая

Теги уругвайлуис суаресхосе мария хименес

Суарес и Хименес стали победителями картежного турнира среди игроков сборной УругваяФорвард Луис Суарес и защитник Хосе Мария Хименес стали победителями картежного турнира среди игроков сборной Уругвая, которая в Нижнем Новгороде продолжает подготовку к противостоянию с Францией.

В финале командных соревнований нападающий каталонской "Барселоны" и центрбек мадридского "Атлетико" обыграли вратарей Мартина Кампанью и Мартина Сильву.

Напомним, Кавани пропустил вчерашнюю тренировку сборной Уругвая. | soccernews.ru

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