Суарес и Хименес стали победителями картежного турнира среди игроков сборной Уругвая

Форвард Луис Суарес и защитник Хосе Мария Хименес стали победителями картежного турнира среди игроков сборной Уругвая, которая в Нижнем Новгороде продолжает подготовку к противостоянию с Францией.

В финале командных соревнований нападающий каталонской "Барселоны" и центрбек мадридского "Атлетико" обыграли вратарей Мартина Кампанью и Мартина Сильву.

Напомним, Кавани пропустил вчерашнюю тренировку сборной Уругвая. | soccernews.ru