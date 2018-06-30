Суарес и Кавани против Кришиану Роналду: Уругвай сразится с Португалией

Уругвай – Португалия

Стадион: "Фишт" (Сочи)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Сесар Рамос Паласуэлос (Мексика).

Один из самых интересных матчей 1/8 финала - это бой Уругвая с Португалией. Южноамериканцы вяло начали турнир, выиграв у Египта только благодаря голу на последней минуте от защитника Хименеса, затем в пешеходном режиме была обыграна Саудовская Аравия, которая даже больше атаковала, но в итоге все решил единственный гол Суареса с углового. Лишь в третьем туре Уругвай продемонстрировал свою силу в полном объёме, разгромив Россию.

Команда Табареса играла очень прагматично, собранно в обороне, не рисковала, если того не требовалось, поэтому у их ворот практически не было моментов. Стоит сделать скидку и на силу соперников, все же Россия – одна из слабейших сборных из Европы на этом мундиале. Тоже самое касается и Саудовской Аравии, только уже применительно к азиатскому континенту. Египет изначально котировался из-за Салаха, который в итоге на ЧМ не впечатлил. Он забил два гола, но этого оказалось недостаточно. Он фактически в одиночку вытащил Египет на мундиаль, но в отборе в соперниках были Уганда, Гана и Конго. В России же уровень сопротивления был значительно выше, поэтому египтяне ничего не показали. В игре с Уругваем они просто большую часть времени оборонялись. Именно поэтому игра с Португалией – это первая настоящая проверка для дружины Табареса.

Португалия провела яркий матч против Испании, который завершился 3:3. Однако нельзя сказать, что команда выглядела убедительно. Испанцы владели инициативой, но при этом допускали ошибки в обороне, за что их наказывал Роналду. Криштиану забил с пенальти, затем отличился благодаря ляпу Де Хеа, а затем точно пробил со штрафного.

Стандарт помог Португалии и в игре против Марокко. Команда забила гол, а затем уже африканцы перехватили инициативу, но им мешало тотальное невезение. В последнем туре соперником был Иран, этот матч прямым стыком за право сыграть в 1/8 финала. Португальцы забили первыми, но в концовке едва не проиграли. Соперник забил с пенальти и должен был отправлять второй мяч в ворота Патрисиу перед самым финальным свистком, однако европейцам снова повезло.

Интересные факты противостояния:

Команды встречались между собой дважды (ничья и победа Португалии), но эти матчи не были официальными.

Португальцы до ЧМ-2018 лишь 6 раз принимали участие в мировых первенствах. Пройти дальше 1/8 финала удавалось 2 раза. В 1966 году заняли третье место, а в 2006 – четвертое.

За последние 48 лет Уругвай только однажды прошел дальше 1/8 финала (2010 год – четвертое место). А вот до 1970 года "небесно-голубые" были частыми участниками главных матчей.

Ориентировочные составы:

Уругвай: Муслера, Лаксальт, Годин, Хименес, Касерес, Торрейра, Весино, Нандес, Бентанкур, Кавани, Суарес.

Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейру, Куарежма, Карвалью, Моутинью, Мариу, Силва, Роналду.

Прогноз на матч Уругвай – Португалия

У обеих команд самая сильная линия – это нападение. Но при этом португальцы выиграли на Евро благодаря прагматичной игре, а уругвайцы показали, что умеют играть на результат в группе. По составу Уругвай смотрится даже предпочтительнее. Патрисиу и Муслеры – вратари примерно одного уровня, оборона же в лице Година и Хименеса мало того, что очень сильная, так еще и сыгранная. Оба игрока выступают за "Атлетико", чья игровая философия строится на игре от обороны. По именам средняя линия Португалии смотрится интереснее, но команда проиграла центр поля фактически в каждой игре группового этапа, да и Уругвая в полузащите играют молодые и перспективные Торрейра, Бентанкур, Нандес. Весино же уже довольно опытен, он основной игрок "Интера". В нападении все ждут противостояния Роналду с Суаресом и Кавани. У Уругвая два топовых форварда, у Португалии – один. Посмотрим, в какую сторону склонится чаша весов.

На победу Уругвая и Португалии в основное время букмекеры дают одинаковый коэффициент 2.90.

Вячеслав Горбачев

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