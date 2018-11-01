Суарес и Месси подготовились к Хэллоуину, Роналду тоже

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Суарес и Месси подготовились к Хэллоуину, Роналду тоже

Нападающие "Барселоны" Луис Суарес и Лионель Месси отметили Хэллоуин.

Уругваец и аргентинец подошли к мероприятию с полной ответственностью, подобрав костюмы и маски. Зацените, как выглядели футболисты.

Старался не отставать от игроков "Барсы" форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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Комментарии
Генич

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РОНАЛДУ ПИДОР ВОНЮЧИЙ

Очень подходит маска педику, особенно после последних событий))))))

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