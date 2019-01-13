Суарес и Месси принесли "Барселоне" победу над "Эйбаром" (видео)

В 19-м туре чемпионата Испании "Барселона" со счетом 3:0 разгромила "Эйбар". Победу каталонскому клубу принесли голы Луиса Суареса (дубль) и Лионеля Месси.

БАРСЕЛОНА - ЭЙБАР: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Благодаря этой победе "Барселона", лидирующая в турнирной таблице Примеры, вновь довела отрыв от идущего вторым "Атлетико" до пяти очков. "Эйбар" опустился на 16-ю позицию.

"Барселона" – "Эйбар" - 3:0 (1:0)

Голы: Суарес, 19 - 1:0, Месси, 53 - 2:0, Суарес, 59 - 3:0

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Серджи Роберто (Нелсон Семеду, 83), Лангле, Ракитич, Бускетс (Видаль, 66), Артур (Дембеле, 72), Коутиньо, Месси, Суарес.

"Эйбар": Риесго, Кукурелья (Де Бласис, 64), Бигас, Арбилья, Пенья, Эскаланте (Кике, 77), Диоп, Жордан, Орельяна, Хосе Анхель, Энрик (Кардона, 83).

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