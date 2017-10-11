Суарес и Месси разделили лидерство по голам в истории квалификации ЧМ в Южной Америке

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Суарес и Месси разделили лидерство по голам в истории квалификации ЧМ в Южной Америке

В рамках 18-го тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке сборная Уругвая переиграла Боливию со счётом 4:2, а национальная команда Аргентины победила Эквадор со счётом 3:1.

В этих матчах свои бомбардирские показатели улучшили Луис Суарес и Лионель Месси - первый оформил дубль, а второй записал в свой актив хет-трик.

Таким образом, на счету обоих форвардов "Барселоны" по 21 голу в отборах к мундиалю.

Как сообщает Opta, Суарес и Месси разделили лидерство по забитым мячам в истории квалификации ЧМ в Южной Америке.

Третье место в списке бомбардиров занимает Эрнан Креспо (19 голов), четвёртое - Марсело Салас (18 голов), пятое - Иван Саморано (17 голов). 

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Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
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