Суарес и Паулиньо пропустили тренировку "Барселоны"

Луис Суарес и Паулиньо пропустили сегодняшнюю тренировку каталонской "Барселоны", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, уругваец и бразилец не успели к утру четверга вернуться из расположения своих национальных команд. Однако в стане "сине-гранатовых" есть и хорошая новость - наравне со всеми на сегодняшнем занятии работал Иван Ракитич, который из-за повреждения пропустил игру своей сборной против Турции.

Напомним, отец Иньесты высказался о ситуации с продлением контракта его сына с "Барселоной". | soccernews.ru