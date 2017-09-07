Суарес и Паулиньо пропустили тренировку "Барселоны"

Теги барселоналуис суареспаулиньоиван ракитич

Суарес и Паулиньо пропустили тренировку "Барселоны"Луис Суарес и Паулиньо пропустили сегодняшнюю тренировку каталонской "Барселоны", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, уругваец и бразилец не успели к утру четверга вернуться из расположения своих национальных команд. Однако в стане "сине-гранатовых" есть и хорошая новость - наравне со всеми на сегодняшнем занятии работал Иван Ракитич, который из-за повреждения пропустил игру своей сборной против Турции.

Напомним, отец Иньесты высказался о ситуации с продлением контракта его сына с "Барселоной". | soccernews.ru

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