Суарес и Видаль пропустили второй матч "Барселоны" подряд
Игроки "Барселоны" - чилийский полузащитник Артуро Видаль и уругвайский нападающий Луис Суарес не приняли участие в товарищеском матче с "Жироной" (3:1).
Оба игрока пропустили второй матч подряд. Ранее они не играли в товарищеском матче с "Химнастиком" (3:1).
Ранее СМИ сообщали, что 33-летний Видаль расторг контракт с "Барселоной" и в ближайшее время перейдет в "Интер". Что касается 33-летнего Суареса, то уругваец пока отказывается расторгать соглашение с каталонским клубом, требуя всю зарплату до конца контракта. Интерес к форварду проявляет "Атлетико".
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