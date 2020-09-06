Суарес и Видаль тренировались отдельно от общей группы "Барселоны"

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Суарес и Видаль тренировались отдельно от общей группы "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль и форвард Луис Суарес близки к уходу из клуба.

Как сообщает ESPN, на субботней тренировке оба футболиста по решению тренера занимались отдельно от общей группы.

Новый наставник каталонцев Рональд Куман отправил игроков заниматься индивидуально в сопровождении фитнес-тренера.

Ранее сообщалось, что Суарес близок к уходу в "Ювентус", а Видаль - в "Интер".

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