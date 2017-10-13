Суарес испытывает дискомфорт в колене

Форварду "Барселоны" Луису Суаресу все-таки может потребоваться хирургическое вмешательство, сообщает MMundo Deportivo.

По сведениям издания, футболиста продолжает беспокоить дискомфорт в правом колене, однако сначала уругваец хочет обследоваться у врача каталонского клуба Рикардо Пруно.

Отметим, что несмотря на травму Суарес принимал участие в игре за сборную Уругвая и может сыграть в ближайших матчах "Барселоны".

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