Суарес, Кавани и Годин вошли в заявку сборной Уругвая на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес назвал предварительный список из 26 футболистов, которые могут поехать на Чемпионат Мира-2018.

В окончательную заявку войдут 23 игрока.

Вратари: Фернандо Муслера ("Галатасарай"), Мартин Сильва ("Васко да Гама"), Мартин Кампанья ("Индепендьенте" Авельянеда)

Защитники: Макси Перейра ("Порту"), Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба - "Атлетико"), Мартин Касерес ("Лацио"), Себастьян Коатес ("Спортинг"), Гастон Сильва ("Индепендьенте" Авельянеда), Гильермо Варела ("Пеньяроль")

Полузащитники: Кристиан Родригес ("Пеньяроль"), Николас Лодейро ("Сиэтл Саундерс"), Гастон Рамирес, Лукас Торрейра (оба - "Сампдория"), Карлос Санчес, Хонатан Урретавискайя (оба - "Монтеррей"), Матиас Весино ("Интер"), Джорджиан де Арраскаэта ("Крузейро"), Наитан Нандес ("Бока Хуниорс"), Родриго Бентанкур ("Ювентус"), Диего Лаксальт ("Дженоа"), Федерико Вальверде ("Депортиво")

Нападающие: Луис Суарес ("Барселона"), Эдинсон Кавани (ПСЖ), Кристиан Стуани ("Жирона"), Макси Гомес ("Сельта").

Напомним, на ЧМ-2018 Уругвай сыграет в одной группе с Россией, Египтом и Саудовской Аравией.

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