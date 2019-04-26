Суарес: "Когда Месси уйдет из футбола, будет непросто"

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Суарес: "Когда Месси уйдет из футбола, будет непросто"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что думает о будущем каталонского клуба. Об этом информирует Daily Mail.

32-летний уругваец заявил, что когда команду покинет капитан команды Лионель Месси, у "Барселоны" наступят сложные времена.

"Когда Месси уйдет из футбола  - будет непросто. И тем, кто сейчас в футболе невероятно повезло, так как они могут наслаждаться игрой Месси", - отметил Суарес.

Капитан "Барсы" выступает за каталонский клуб с 2004 года. В нынешнем сезоне аргентинец участвовал в 31 матче, в которых забил 33 гола и сделал 15 результативных передач.

"Барселона" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании.

Не пропустите: Месси мог покинуть "Барселону" в 2014 году. | http://soccernews.ru

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