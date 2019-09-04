Суарес: "Когда Неймар уходил, мы говорили, что лучше места, чем "Барселона" он не найдет"
Форвард "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что думает о нападающих Неймаре и Антуане Гризманне. Об этом информирует Goal.
"Когда Неймар уходил, мы ему говорили, что лучше места, чем "Барселона" он не найдет.
Однако он выбрал свой путь, это было его решение. Теперь он делает все возможное, чтобы вернуться.
Что касается Гризманна, он отлично адаптируется в команде. Все видят, что он очень скромный, мы все равны", - сказал Суарес.
Напомним, Неймар покинул "Барселону" летом 2017 года. В это трансферное окно он планировал вернуться в каталонский клуб, однако ПСЖ требовал слишком высокую сумму за него.
Гризманн перешел в "Барселону" этим летом за 120 миллионов евро.
А еще: Луис Суарес решил завершить карьеру в клубе МЛС| http://soccernews.ru
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