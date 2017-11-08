Суарес: "Коутиньо многое принесет "Барселоне"

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес высказался о возможном трансфере полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в его клуб.

"Я разговаривал с Коутиньо, потому что у меня с ним - хорошие отношения... Он многое принесет "Барсе", я знаю его как человека и игрока, потому что я играл с ним. Все и так знают, на что способен Коутиньо. Он - игрок самого высокого уровня", - цитирует 30-летнего уругвайца El Mundo Deportivo.

Напомним, Суарес признал, что находится в плохой форме. | soccernews.ru