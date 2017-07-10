Суарес: "Ливерпуль" всегда должен играть в Лиге чемпионов"



Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес желает удачи своему бывшему клубу "Ливерпулю".

"Клоппу понадобилось немного времени, чтобы влиться в команду. В своем первом полноценном сезоне он добился отличных результатов. Уверен, что в следующем сезоне "Ливерпуль" выступит еще лучше. Я считаю, что "Ливерпуль" всегда должен играть в Лиге чемпионов", - приводит слова Суареса официальный сайт клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне "Ливерпуль" занял четвертое место в Премьер-лиге и сыграет в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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