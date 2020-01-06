Суарес - лучший игрок чемпионата Испании в декабре



Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес признан лучшим игроком чемпионата Испании по итогам декабря, сообщается в официальном Twitter турнира.

В минувшем месяце уругваец принял участие в пяти матчах Примеры, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. В нынешнем сезоне 32-летний форвард провел за каталонский клуб 22 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 10 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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