Суарес - лучший уругвайский бомбардир в истории Примеры

Форвард "Барселоны" Луис Суарес забил гол, который принес его команде ничью в игре с "Вильярреалом" (4:4).

Как сообщает Opta Sports, Суарес забил 129-й гол в рамках испанского чемпионата и стал лучшим уругвайским бомбардиром в истории Примеры.

Напомним, что ранее рекорд принадлежал Диего Форлану, на счету которого 128 голов.

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. В этом сезоне на его счету 22 гола и 11 ассистов в 41 матче.

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