Суарес: "Любое действие "Ливерпуля" может быть опасным"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес высказался о предстоящем матче против "Ливерпуля".

"Нас ожидает тяжелая битва на великом стадионе. В первом матче мы добились отличного результата, однако нужно уважать соперника и быть осторожными.

Я люблю возвращаться на "Энфилд". Думаю, "Ливерпуль" сразу же бросится в атаку. Нам нужно играть осторожно, ведь любое действие соперника может быть опасным", - приводит слова Суареса сайт клуба.

Напомним, что в первом матче "Барселона" разгромила мерсисайдцев со счетом 3:0. Ответная игра состоится завтра, 7 мая.

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