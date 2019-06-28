Суарес: "Месси будет играть в сборной Аргентине, пока не выиграет что-то"

Форвард "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес сказал, что капитан каталонцев Лионель Месси переживает из-за слухов о том, что он якобы решает, кто будет выступать за национальную команду Аргентины.

"Он никогда ничего не говорил подобного в "Барселоне". Ни что касается игроков, ни тренеров. Я думаю, что в сборной Аргентине такая же ситуация. Были тренеры, которые интересовались его мнением, однако он просил, чтобы его об это не спрашивали.

Мы часто обсуждаем подобные вещи, и, конечно, его обижают такие слухи. Он гордится тем, что хочет показать, что может продолжать играть в сборной и не сдаваться. Он будет играть в национальной команде, пока не выиграет что-то", - сказал Суарес.

Напомним, сегодня, 28 июня, сборная Аргентины сразится с Венесуэлой на Кубке Америки-2019. Начало - в 22:00 (мск).

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