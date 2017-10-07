Суарес может избежать операции

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Суарес может избежать операции

Доктор сборной Уругвая Альберто Пан поделился мнением о состоянии здоровья нападающего Луиса Суареса.

Ранее сообщалось, что у 30-летнего футболиста проблема с кистой в колене, которая требует хирургического вмешательства.

"Ситуация под контролем. Если Луис почувствует дискомфорт, то может быть принято решение об операции. Пока она не нужна. "Барселона" ему лечила синовиальную кисту, это распространённая проблема среди футболистов. Она связана с травмой мениска и обычно не требует операции" - цитирует представителя медицинского штаба "небесно-голубых" Marca.

В этом сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи. | http://soccernews.ru

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