Суарес может продлить контракт с "Атлетико"

Теги атлетико мадридлуис суарес

Суарес может продлить контракт с "Атлетико"

Фото твиттер Луиса Суареса

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес заинтересован в продолжении сотрудничества с клубом.

По информации Fichajes, 34-летний футболист всем доволен в составе "матрасников" и готов продлить контракт до 2023 года.

Однако руководство "Атлетико" не спешит с окончательным решением касательно будущего уругвайца, предпочитая отложить данный вопрос на весну.

В текущем сезоне Суарес забил 5 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах. Его соглашение с клубом истекает следующим летом.

Не пропустите: Брозович может перейти в "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Месси потребовал от ПСЖ избавиться от Икарди

СМИ: Месси потребовал от ПСЖ избавиться от Икарди

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов