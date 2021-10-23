Суарес может продлить контракт с "Атлетико"

Фото твиттер Луиса Суареса

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес заинтересован в продолжении сотрудничества с клубом.

По информации Fichajes, 34-летний футболист всем доволен в составе "матрасников" и готов продлить контракт до 2023 года.

Однако руководство "Атлетико" не спешит с окончательным решением касательно будущего уругвайца, предпочитая отложить данный вопрос на весну.

В текущем сезоне Суарес забил 5 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах. Его соглашение с клубом истекает следующим летом.

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