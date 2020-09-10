Суарес может продолжить карьеру в "Атлетико"

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Суарес может продолжить карьеру в "Атлетико"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес хочет продолжить карьеру в испанском клубе. Об этом сообщает Cuatro.

По данным источника, в 33-летнем футболисте заинтересован главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне и "Ювентус". Сам нападающий хочет продолжить карьеру в мадридском клубе.

Проблемой могут стать высокие финансовые запросы футболиста.

Ранее сообщалось, что наставник "сине-гранатовых" Рональд Куман сообщил, что больше не рассчитывает на уругвайца.

А еще: Луис Суарес может не перейти в "Ювентус"| http://soccernews.ru
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