Суарес может вернуться в "Аякс"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может продолжить карьеру в "Аяксе". Об этом сообщает журналист Энцо Оливера.

По данным издания, 33-летний футболист может покинуть каталонский клуб после неудачного выступления команды в Лиге Чемпионов. Соглашение игрока с "сине-гранатовыми" рассчитано до лета 2021 года.

В минувшем сезоне Суарес провел 38 матчей в Примере, отметившись 16 голами и 8 ассистами.

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