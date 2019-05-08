Суарес: "Мы должны подставить грудь под все те пули, что прилетят в нас"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что думает о поражении своей команды "Ливерпулю" (4:0) в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Первая встреча команд завершилась в пользу каталонцев (3:0). Однако по итогу двух матчей (4:3) в финал прошел "Ливерпуль".

"Мы должны подставить грудь под все те пули, что прилетят в нас. Мы должны попросить прощения у нашиз фанатов, семей и детей. Мы должны критиковать только себя. В том, что произошло виноваты только мы", - сказал Суарес.

Напомним, в прошлом сезоне "Барселона" также вылетела из Лиги чемпионов после победы в 3 мяча в первом матче. В сезоне-2017/18 каталонцы выиграли у "Ромы" (4:1), однако на выезде пропустили 3 мяча.

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