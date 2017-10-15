Суарес: "Мы должны принять результат, хотя, думаю, у нас было больше голевых моментов"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал ничью с "Атлетико" (1:1).

"Всем известно, что у "Атлетико" очень хорошая оборона и прекрасный голкипер. Думаю, по игре во втором тайме мы заслуживали большего. Сегодня было трудно, мне пришлось упорно работать и при потерях мяча.

Мы проигрывали большую часть игры, было сложно, и мы должны принять результат, хотя, думаю, у нас было больше голевых моментов. Мой гол спас нас от поражения. Хотим и дальше продолжать в том же духе" - приводит слова Суареса Football Espana.

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