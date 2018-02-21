Суарес: "На "Камп Ноу" у нас будет больше места"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал ничью в матче с "Челси" (1:1).

"Гол Месси очень важен для ответного матча. На "Камп Ноу" у нас будет больше места. Наша сила - в хорошем выступлении дома, поэтому было так важно забить на выезде. Соперник будет пытаться поразить наши ворота, тем самым освобождая для нас пространство" - приводит слова Суареса Marca.

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