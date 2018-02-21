Суарес: "На "Камп Ноу" у нас будет больше места"

Теги барселоналуис суаресчелси

Суарес: "На "Камп Ноу" у нас будет больше места"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал ничью в матче с "Челси" (1:1).

"Гол Месси очень важен для ответного матча. На "Камп Ноу" у нас будет больше места. Наша сила - в хорошем выступлении дома, поэтому было так важно забить на выезде. Соперник будет пытаться поразить наши ворота, тем самым освобождая для нас пространство" - приводит слова Суареса Marca.

Смотрите также обзор матча "Челси" - "Барселона". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов