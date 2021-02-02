Суарес на вершине Ла Лиги, Гвардиола оформил 500 победу в карьере, Почеттино впервые проиграл в ПСЖ: главные итоги футбольных выходных

Суарес даже круче, чем Месси. "Барселона" взяла реванш у "Атлетика" за поражение в Суперкубке, а Лионель приглушил резонанс вокруг своего драконьего контракта классным голом со штрафного. Каталонцы уже вторые в Примере, однако "Атлетико" не позволяет приблизиться, выжимая максимум из этого чемпионата. Луис Суарес дублем принес "матрасникам" очередные три очка и оторвался в бомбардирском зачете. Вряд ли уругваец жалеет, что покинул "Барсу". И чемпионство на горизонте, и красивые голы со стандартов можно забивать. "Я долго играл рядом с Месси, поэтому не выполнял такие штрафные", – пожаловался Луисито после роскошной пушки в ворота "Кадиса".

Первое фиаско Почеттино во Франции. ПСЖ заслуженно проиграл предпоследний команде Лиги 1! Бывает и такое. Парижане забивали только с пенальти (два удара с точки выполнил Неймар), а в обороне регулярно проваливались. Победу для "Лорьяна" вырвал молодой нигериец Теремас Моффа, который еще год назад выступал в Литве и стоил копейки, а теперь забивает в пяти подряд турах Лиги 1 и увеличивает свою стоимость до десяти миллионов. Ошибкой ПСЖ воспользовались "Лилль" и "Лион" – "ткачи" фантастическим голом Дюбуа дожали "Бордо" и настроены опорочить Почеттино в премьерный сезон.

Goal of the season

Leo Dubois ♥️ pic.twitter.com/S3Dbw415XO — ممدوح ‏‎‎‎ (@KingMamdooh) January 29, 2021

Сульшер потерял свою фишку. В начале тренерской карьеры в МЮ норвежец славился успехами в играх с грандами, однако в этом сезоне Уле Гуннар не выиграл ни одного из 6 топ-матчей АПЛ. Его ребята забили только один гол – "Тоттенхэму", когда пропустили шесть. Битва с "Арсеналом" завершилась уже привычными нулями (в текущем сезоне АПЛ 29% топ-поединков дарят 0:0), но не была скучной. Команды показали приличный футбол: "канониры" подтвердили, что набрали форму, а "дьяволы" не дали повода говорить о кризисе. Если бы Кавани попадал в створ, а Рэшфорд хотя бы пробил по пустым воротам – МЮ праздновал бы успех.

Грандиозный юбилей Гвардиолы. Пеп добыл 500-ю победу в тренерском кресле. Для этого ему понадобилось всего 673 матча – винрейт составляет 74%. Фантастика! Юбилей пришелся на домашний матч с "Шеффилдом". Было нелегко, однако хватило одного гола – оборона снова сохранила ворота сухими. "Манчестер Сити" оторвался от конкурентов, да еще и имеет игру в запасе. С такой стабильностью "горожан" чемпионская гонки АПЛ скоро может потерять интригу.

Ударный уикенд АПЛ для немецкой школы. Юрген Клопп своевременными заменами прибил крепкий "Вест Хэм". Тухель оформил первую победу во главе "Челси", подарив воспоминания о Конте. 3-4-2-1, Маркос Алонсо в основе и забивает, а "Бернли" за весь матч нанес лишь один удар! И еще один важный момент – Тухель не игнорирует Маунта. Протеже Лэмпарда вышел в старте и был лучшим на поле. А вот австрийцу Ральфу Хазенхюттлю судьи не позволили присоединиться к празднованию немецких коллег – "Саутгемптон" убили в матче с "Астон Виллой": не поставили явный пенальти и отменили гол из-за несуществующего офсайда. Впрочем, решите для себя сами, был там офсайд, или нет!

"Реал" скатывается все ниже! Беды не оставляют Мадрид – после вылетов из Кубка и Суперкубка Испании "сливочные" продолжают терять очки в чемпионате. Домашнее поражение от "Леванте" – это уже слишком. Раннее удаление Милитао все сломало: Каземиро пришлось сесть в защиту, поэтому центр поля превратился в проходной двор. Вот такой "Реал" без травмированного Рамоса, а скоро Серхио уйдет навсегда. Если и можно найти позитив в игре Мадрида, то это Куртуа. Бельгиец совершил 6 сейвов и потянул пенальти, не позволив команде развалиться раньше.

В Германии происходят рокировки, но не на лидерских позициях. Мюнхенцы разгромили "Хоффенхайм", воспользовавшись фейлом "крестьян", но и у своих ворот позволили очень много. Немного удачи – и "Хоффе" мог бы второй раз подряд отобрать очки. С чемпионом в Бундеслиге уже понятно, а в борьбе за второе место фаворитом выступает "Лейпциг". "Быки" выиграли у "Байера" интенсивный поединок, совершив фирменную перестройку с изменением схемы. Леверкузен катится вниз, а Дортмунд победой над "Аугсбургом" наоборот прервал неудачную серию. В ТОП-4 сейчас сенсационно идут "Вольфсбург" и "Айнтрахт": первый имеет успех благодаря организованной игре в защите, а второй прорывается вверх по турнирной таблице сильным форвардам (Силва, Костич) и креативщикам (Костич, Юнес, Камада).