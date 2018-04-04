Суарес нанес больше всех безрезультатных ударов в Лиге Чемпионов

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Суарес нанес больше всех безрезультатных ударов в Лиге Чемпионов

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес никак не может отличиться в Лиге Чемпионов этого сезона.

Форвард нанес 26 ударов (10 в стров) и является лидером по числу безрезультатных ударов.

Всего 31-летний Суарес сыграл 8 матчей в ЛЧ и отметился тремя голевыми передачами.

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