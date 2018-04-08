Суарес назвал нежелательного соперника для "Барселоны" по полуфиналу Лиги Чемпионов

Теги барселоналиверпульлуис суарес

Суарес назвал нежелательного соперника для "Барселоны" по полуфиналу Лиги ЧемпионовФорвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес назвал нежелательного соперника для своей команды по полуфиналу Лиги Чемпионов.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний нападающий "сине-гранатовых" хотел бы избежать встречи в следующем раунде ЛЧ с "Ливерпулем". По мнению уругвайца, для каталонцев "красные" будут наиболее неудобным соперником по 1/2 турнира. В то же время такое желание футболиста объясняется тем, что он не хотел бы играть против своей бывшей команды.

Напомним, "Барселона" начала переговоры по защитнику "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии
Лев Месси

Полностью согласен с суриком. Ливерпуль знает как играть на контратаках с такими клубами и у них на данный момент лучшее трио задействованное в этих контратаках. Мансити не даст соврать.

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Зидан Гвардиолович

Да срать им кто там соперник хоть реал фашист все равно Барса победитель ЛЧ!!!

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Пабло Эскобар

самый удобный соперник для барсуки ето рома в полуфинали им хана

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Фанат РМ

Пусть боятся Реала, вот для Барсы самый реальный соперник! Все равно Реал- победитель Лиги чемпионов!!!

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Зенден

В полуфинале самый удобный соперник - реал. С Ливерпулем и Баварией потяжелее будет.

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