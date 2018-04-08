Суарес назвал нежелательного соперника для "Барселоны" по полуфиналу Лиги Чемпионов

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес назвал нежелательного соперника для своей команды по полуфиналу Лиги Чемпионов.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний нападающий "сине-гранатовых" хотел бы избежать встречи в следующем раунде ЛЧ с "Ливерпулем". По мнению уругвайца, для каталонцев "красные" будут наиболее неудобным соперником по 1/2 турнира. В то же время такое желание футболиста объясняется тем, что он не хотел бы играть против своей бывшей команды.

Напомним, "Барселона" начала переговоры по защитнику "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru